Aplicarán 400 refuerzos contra Covid-19 para niños

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Serán aplicadas 400 dosis de Pfizer para menores de 5 a 11 años, en el centro de salud de la colonia Mundo Nuevo, y como requisito se pide el comprobante de la última aplicación de vacuna .

Las mil dosis que llegaron a Piedras Negras fueron distribuidas en los municipios que comprende esta jurisdicción, donde se tendrá esta jornada de vacunación.

Se dará prioridad a menores que ya cuenten con alguna dosis, esto para completar su esquema de vacunas.

El jefe de Jurisdicción Sanitaria Número 1, Iván Moscoso, señaló la importancia de que los menores reciban, ya que regresas a las clases del nuevo ciclo escolar.

Cabe señalar que se tiene un estimado de 3,700 alumnos, dicha cifra aumentó alcanzando los 5,000 menores en las edades mencionadas.