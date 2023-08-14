Aprueban aumento del 5% a viviendas

Piedras Negras, Coah. - Este viernes sesionó el consejo de la junta catastral en donde se llevó a cabo la aprobación de la actualización de las tablas de valores de suelo y de construcción y en ese sentido se aprobó por unanimidad un incremento del 5% para el 2024.

“En este sentido quiero hacer mucho hincapié a que realmente es una cantidad muy conservadora en relación muy por debajo de la inflación real, sobre todo cuando hablamos de material de construcción y del valor de las casas”, dijo Héctor Javier Rodríguez López.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio señaló que el año pasado hubo un incremento del 5.5%.

Así mismo, indicó que en los últimos años tanto los materiales de construcción como los predios han tenido un aumento que va desde el 30 hasta el 50 por ciento.

“Gracias al dinamismo que se tiene en la ciudad estos productos y predios han aumentado de manera sustancial”, dijo.

Finalmente señaló que este incremento es bien visto por el comercio organizado, ya que es un valor justo para las finanzas de las familias y del municipio.