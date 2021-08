Arranca programa de encalichado

NAVA, COAH.-

Este martes se dio arranque a la segunda etapa del encalichado en la colonia Carlos Osuna donde se repararán 810 metros lineales que están en pésimo estado, aproximadamente 8 cuadras, con una inversión total en estas dos etapas de 440 mil pesos en dentro de esta colonia solamente, como lo anuncio el alcalde de Nava, el licenciado Sergio Zenón Velázquez.

"Desde el 2017 que a mi me toco recorrer las calles del sector, no me dejaran mentir, algunos vecinos me decían que revisara las condiciones en las que se encontraban las calles, que, así como recorríamos las calles y casa por casa para pedir el voto, que nos diéramos cuenta de la situación, de estas calles intransitables, es mas no pasaban ni los vehículos, por lo que hoy venimos a cumplir con aquel compromiso como candidato", apunto el alcalde.

El edil, aseguro que estas obras en proceso son parte de compromisos pactados con la ciudadanía, donde asegura que, solo esta cumpliendo con su trabajo, "yo lo he dicho, estamos haciendo nada mas lo que nos toca, no estoy haciendo, nada excepcional, ni yo como alcalde, ni los compañeros que son integrantes de la administración, para eso estamos ahí, para dar resultados, para darle respuesta a las necesidades de la gente".

El alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez, aseguro que hasta el ultimo día de su gobierno su mantendrán las obras y seguirán cumpliendo compromisos, como lo hace el día de hoy a pocos meses de concluir con esta administración.