Aumenta demanda de agua embotellada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las temperaturas calcinantes que se han vivido en los últimos días, las tiendas de conveniencia no se dan abasto con la venta de agua embotellada, por lo que se podría condicionar la venta a solo uno o dos garrafones por familia en los próximos días.
"Aunque no se han dado las compras de pánico de este vital líquido, sin duda la venta ha aumentado, ya que anteriormente vendíamos 50 garrafones en dos días aproximadamente y ahora esos mismos se nos acaban en 4 horas teniendo que esperar hasta el siguiente día para volver a surtir" señaló Roberto Mireles, encargado de una de estas tiendas.
Agregó que de continuar con la alta demanda, se considera condicionar la venta a uno o dos garrafones por familia, con el fin de que todos puedan tener acceso al vital líquido y no permitir las compras de pánico solo provocarían escasez.