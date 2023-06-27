Aumentan ataques de araña 'Viuda Negra'

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La semana pasada, el Hospital General Salvador Chavarría registró por lo menos dos casos de picaduras de araña conocida como "viuda negra", la cual es catalogada como mortal.

Julio Garibaldi Zapatero, director del Hospital General, explicó que estos casos se reportaron en personas adultas, señalando que la institución médica cuneta con el suficiente antídoto contra dichas picaduras para aplicar ante cualquier situación.

Garibaldi Zapatero mencionó que lo que primero se debe de realizar después de haber sido picado por dichos animales; se debe acudir de forma inmediata a la sala de urgencias, esto debido a que es cuestión de horas para que el veneno inyectado comience a hacer efecto, en muchos casos puede ser mortal.

“Sí hemos tenido pacientes por picaduras de arácnidos y logramos poner el antídoto específico; son dos casos de picadura de viuda negra que, si no se atienden de forma oportuna, pueden llegar a ser mortales. En los dos casos han sido personas adultas las que se han visto picados” indicó.

El director de dicho nosocomio indicó que, hasta el momento en la ciudad de Piedras Negras, no se han presentando casos por mordeduras de serpiente, de los cuales también se cuenta con el medicamento adecuado para su aplicación.