Aumentan beneficiarios de ayuda para la tercera edad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El programa estatal conocido como AMA (Adultos Mayores en Abandono) incrementó el número de beneficiarios durante esta temporada de calor, con la finalidad de evitar que los adultos se expongan a las altas temperaturas.

Eleazar Chávez, coordinador del Dif estatal en la región norte, mencionó que anteriormente el número de beneficiarios rondaba en los 400, desde que las temperaturas aumentaron el número de atenciones y ayuda a un total de 500.

Explicó que otras de las medidas que han tomado para cuidar la integridad de los adultos mayores es en los comedores comunitarios donde los alimentos que se entregan son a más temprana hora para evitar que acudan en el momento en el que el calor llega a su punto máximo.

“En todos los DIF de la región norte se tiene contabilizado alrededor de 500 adultos mayores a los que se les brinda la ayuda con la entrega de despensas, hemos buscado la manera de ayudarlos de darle la información necesaria para evitar que se expongan a las altas temperaturas, debido a que ellos zonas vulnerables”, indicó.

Declaró que de igual forma se dan pláticas para concientizar e informar de los estragos y cómo puede afectar dichas temperaturas, estas pláticas son brindadas en los DIF, así como en aquellos centros comerciales donde se contrate a los adultos como empacadores.