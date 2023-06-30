Baja afluencia de menores migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Rafael Martínez Martínez, encargado de la casa YMCA que brinda atención a los menores migrantes mexicanos, señaló que durante el mes de junio se contó con bajo número de recibidos.

Procedentes en su mayoría de Guanajuato, este grupo de 17 menores estaba conformado por 5 mujeres y 12 hombres, entre los 16 y 17 años.

Estos menores fueron los primeros en ser dados de alta en el expediente electrónico, que empezó a manejarse siendo posible detectar que uno de los menores ya había estando en la frontera con Tijuana.

Se espera que durante la temporada de calor disminuya este número, ya que las temperaturas sofocantes ponen en peligro la vida de los que intentan llegar a los Estados Unidos.