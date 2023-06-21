Bajará flujo de menores migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Debido a las altas temperaturas que se han estado registrando en gran parte del país, se prevé que el flujo de menores migrantes que llegan a la ciudad sea bajo.

Rafael Martínez Martínez, quien es encargado de la casa YMCA esta frontera, explicó que las condiciones actuales de temperatura hacen que estos eviten realizar el recorrido a las fronteras por los peligros a los que se exponen.

El encargado señaló que difícilmente la migración va a desaparecer por cuestiones climáticas u otros factores; solo se registran en estas temporadas disminuciones de llegada de migrantes a las fronteras.

“Muchas de las veces son los mismos padres quienes no dejan que sus hijos se aventuren a estas travesías, debido a los peligros y riesgos a los que están expuestos, es normal que en las fechas de mayor calor registrado, en esta parte del país, se vea una disminución del fenómeno migrante” indicó.