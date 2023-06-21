Contactanos

Piedras Negras

Bajará flujo de menores migrantes

Las altas temperaturas registradas en gran parte del país provocarían una disminución en el índice de movilidad.

Exzael Becerril
Por Exzael Becerril - 21 junio, 2023 - 03:31 p.m.
Bajará flujo de menores migrantes
Por altas temperaturas, se prevé disminución de menores migrantes en la frontera.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-  Debido a las altas temperaturas que se han estado registrando en gran parte del país, se prevé que el flujo de menores migrantes que llegan a la ciudad sea bajo. 

Rafael Martínez Martínez, quien es encargado de la casa YMCA esta frontera, explicó que las condiciones actuales de temperatura hacen que estos eviten realizar el recorrido a las fronteras por los peligros a los que se exponen. 

El encargado señaló que difícilmente la migración va a desaparecer por cuestiones climáticas u otros factores; solo se registran en estas temporadas disminuciones de llegada de migrantes a las fronteras. 

“Muchas de las veces son los mismos padres quienes no dejan que sus hijos se aventuren a estas travesías, debido a los peligros y riesgos a los que están expuestos, es normal que en las fechas de mayor calor registrado, en esta parte del país, se vea una disminución del fenómeno migrante” indicó. 

  • Bajará flujo de menores migrantes

    Por altas temperaturas, se prevé disminución de menores migrantes en la frontera.

  • Bajará flujo de menores migrantes

    Por altas temperaturas, se prevé disminución de menores migrantes en la frontera.

  • Bajará flujo de menores migrantes

    Por altas temperaturas, se prevé disminución de menores migrantes en la frontera.

  • Bajará flujo de menores migrantes
  • Bajará flujo de menores migrantes
  • Bajará flujo de menores migrantes
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados