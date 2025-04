La Voz en tu Colonia: Mucha basura y falta de alumbrado en la colonia Esfuerzo Nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Realizando un recorrido por la colonia Esfuerzo Nacional en Piedras Negras, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos vecinos del sector, quienes nos externaron diversas problemáticas que se presentan en su colonia.

La señora Rosa María Villaseñor, quien es vecina de este sector desde hace más de 40 años, indicó que uno de los principales problemas en su colonia es la acumulación de basura en lugares no adecuados, ya sea en banquetas donde no debe ir o en un terreno baldío cercano a su domicilio.

"Hay un señor que limpia patios y hace de todo y tiraba mucha basura, aquí más adelantito, siempre sale con su carrito a tirar basura de los patios de los vecinos", explicó Rosa María.

Posteriormente, nos dirigimos al terreno baldío que algunos vecinos utilizan como basurero clandestino, para observar las condiciones en las que se encontraba. Allí, encontramos no solo basura inorgánica, sino también escusados, llantas, ropa, escombros y ramas de árboles que las personas han cortado y desechado en este lugar.

Dicho predio está ubicado por la calle Durango, entre la calle Zona Áridas y Las Américas, en la colonia Esfuerzo Nacional, justo detrás de una escuela primaria y una guardería.

Falta de alumbrado público: un riesgo para la seguridad

Continuando con nuestro recorrido por la colonia, nos encontramos con el joven Pablo Garza Mireles, quien expresó su preocupación por la falta de alumbrado público en su cuadra y en varias aledañas. Señaló que, por las noches, cuando regresa de la escuela o de realizar alguna actividad deportiva, la zona está completamente a oscuras.

Pablo comentó que, en la calle Plan de Ayutla, no hay ningún poste de alumbrado público, y en la calle Privada San Luis, solo hay un poste, pero no funciona.

"Yo me voy caminando a la escuela, y a veces llego de la escuela muy tarde. Entonces, pues la falta de iluminación es muy notoria, no hay luz, solo la de las otras calles, pero no llega mucha luz, o la de las mismas casas de los demás vecinos", explicó el joven estudiante.

Otras dos vecinas que prefirieron mantener su identidad anónima, al ver que estábamos entrevistando a Pablo, se acercaron para externar la misma preocupación: la falta de alumbrado público en su sector. Ambas exigieron a las autoridades correspondientes una solución urgente.

Una de las vecinas también aprovechó para pedir a las autoridades que limpien una casa que lleva más de dos meses con ramas de árbol obstruyendo una parte considerable de la calle Privada San Luis, entre la calle Plan de Ayutla y Plan de San Luis. Ya se ha hecho el reporte, pero no se ha recibido respuesta.

Perros y gatos callejeros: un problema creciente

Siguiendo con nuestro recorrido por la colonia Esfuerzo Nacional, varios vecinos que decidieron mantenerse en el anonimato mencionaron que en esta colonia existe un grave problema con la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, muchos de los cuales han sido abandonados por sus propios dueños que viven en el sector.

Un vecino comentó que, por las tardes, en el parque de la colonia, ubicado por la calle Reforma entre las calles Plan de San Luis y Plan de Ayutla, varios niños han sido mordidos por estos perros sin dueño "aparentemente".

En ese sentido, los vecinos destacaron que han realizado reportes a las autoridades encargadas de control animal del municipio, pero no han recibido una respuesta positiva al respecto. Las autoridades no han acudido para buscar una solución a la problemática.

Finalmente, el vecino sugirió que sería una buena medida que el gobierno realice campañas de esterilización para perros y gatos callejeros, así como campañas de vacunación para evitar que estos animales transmitan enfermedades a las personas que son mordidas en la colonia.