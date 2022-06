Beneficia a ambulantes regreso a presenciales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La reactivación del 100 por ciento del sector educativo, además del clima caluroso que está presenciando la ciudad ha mejorado la venta de los comúnmente conocidos como ´yukis´ y las aguas frescas, para los vendedores ambulantes de la ciudad.

Valentín Herrera, quien se ha dedicado a la venta de esto desde hace 20 años, comentó que la pandemia les pegó duro a él y sus compañeros debido a que los lugares donde mejor se vende son las escuelas a las horas de salida, pero con la llegada de la pandemia y la clausura de este sector les perjudicó financieramente.

Indicó que con la reapertura de las escuelas, se han visto mejor las ventas y que ha subido la demanda de estos productos, por lo que él piensa son las altas temperaturas de más de 40 centígrados.

"He visto que he vendido hasta el doble ahora que los niños acuden presencialmente a clases, aunque también con estos calores, a todos se les antoja un ´yuki´ o un agua fresca, que son las que más se me venden, la de limón y la de pepino son las favoritas de todos", declaró.

Como quiera, puntualizó que él y sus compañeros no se limitan solamente a vender en escuelas, ya que tienen una ruta trazada con las colonias a las que pueden ir, además de pasar los fines de semana donde se ponen las pulguitas, debido a que en esos lugares hay mucha afluencia de gente.