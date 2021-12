Beneficia a boleros festivos navideños con más flujo de clientes

Nava, Coah.- Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 implementadas en Nava, han desencadenado un positivo flujo de clientes para los boleros locales, así lo aseguró Rodrigo Cruz Gómez, un adulto mayor pensionado que se dedica a bolear zapatos.

Agregó que gracias a las fechas navideñas y de fin de año, también ha percibido un incremento de clientes, reportando alrededor de cincuenta personas el pasado fin de semana, cuando en plena pandemia solo recibía alrededor de 4 a 5 clientes por día.

"Llevo ya 19 años dedicándome a esto y he visto de todo, he visto que ha habido muchos cambios en el municipio, me gusta dedicarme a esto, he conocido a muchas personas, he hecho nuevos amigos y ya todo el mundo me conoce", agregó.

Por último, Rodrigo agradeció al alcalde del municipio por la renovación de su negocio, ya que gracias a él, se le dio mantenimiento a su puesto de trabajo.