Beneficiará IMSS a menores con cáncer

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron a madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos sobre la próxima implementación de la agenda de citas del Banco de Sangre dentro de la plataforma digital y la ampliación de 12 camas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en San Luis Potosí, con el objetivo de brindar una atención oportuna a niños con cáncer.

Durante la quincuagésima primera reunión, Isaac Mejía Montes De Oca, jefe de División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, señaló que en esta semana se dieron los ajustes finales para la liberación de la agenda de citas de Banco

de Sangre y se probará la primera versión del aplicativo en el área médica en los próximos días.

En sesión virtual abundó que se realizaron pruebas de calidad para el módulo de exploración de cáncer de mama y se dará capacitación de Administración Por Objetivos (APO) en hospitales del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Seguro Social.

Isaac Mejía agregó que se envió una guía para el alta de los familiares en el aplicativo de pacientes oncológicos a fin de que puedan visualizar el Carnet Digital, el cual será otorgado a las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos para que conozcan a detalle su uso.

Refirió que en esta última semana se sumaron 200 pacientes oncológicos para lograr más de 5 mil personas, de los cuales 45 por ciento son pediátricos y 55 por ciento adultos, mismos que son atendidos en 49 hospitales, 14 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 35 de Segundo Nivel.

Por otra parte, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, informó que se analizó la posibilidad de ampliar el área de oncología en el HGZ No. 1 de San Luis Potosí, ya que tras una visita de supervisión a la unidad se detectó la necesidad de brindar más atención a pacientes pediátricos oncológicos.

Subrayó que se acordó con las autoridades directivas del nosocomio "Lic. Ignacio García Téllez" implementar de ocho a 12 camas de atención en el área del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN), con el objetivo de que los menores con cáncer reciban el servicio y los cuidados de manera inmediata.

El doctor López Aguilar explicó que se decidió contar con más camas en el HGZ No. 1 de San Luis Potosí debido a los niveles de incidencia y productividad hospitalaria, indicadores que son tomados en cuenta en cada ONCOCREAN del país.

Los acuerdos realizados en esta sesión fueron que en el Hospital General de Regional (HGR) No. 20 de Tijuana, Baja California, se creará un mecanismo interno de control para contar de manera permanente con los medicamentos y la entrega a los pacientes; seguimiento a la implementación del ONCOCREAN en Tijuana, y al área específica para atención de pacientes pediátricos oncológicos en ese hospital.

Además se agendará una reunión virtual extraordinaria entre autoridades de Nivel Central del IMSS con representes de los HGR No. 1 y No. 20 de Tijuana, Baja California, y madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos; se enviará la información sobre el proceso para continuar con la atención a pacientes mayores de 16 años que así lo requieran; se dará seguimiento al reporte de abasto de fármacos e insumos médicos en el HGR No. 2 Querétaro.

En esta sesión, por parte del IMSS, estuvieron la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE); Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos; doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de la Oficina de Control; Maestra Fabiana Flores Zepeda, jefa de División de Programas de Enfermería.

Además de Eduardo Thomas Ulloa, de la Unidad de Administración; Karina del Rocío Sarmiento Castellanos, coordinadora Técnica de Planeación; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI; doctora Martha Magdaleno Montes, oncóloga pediátrica del HGR No. 20; doctora Fátima Borrego, jefa de Prestaciones Médicas de la Representación del IMSS Baja California; y la enfermera Yahaira Irene González Mendoza, jefa de Enfermería del HGR No. 20.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, Abigail, Ana Lizárraga, Ana Soberanes, Anabelle, Araceli, Blanca, Jazmín, Jessica, Mary, Mónica, Pamela, Sonia y Rebeca; además de los señores Mario y José Luis.