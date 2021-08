Blindan reactivación económica en Allende

ALLENDE, COAH.- Tras la reunión del Subcomité Regional de Salud, el alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar, indicó que en base a los acuerdos sostenidos esta semana, no habrá marcha atrás en la reactivación de actividades aprobadas, a pesar de la posible tercera ola de contagios por COVID-19, buscando blindar la economía local.

"En el caso muy particular del municipio de Allende, hemos tomado la decisión de reducir los aforos solamente, para no perjudicar a los negocios con cierres o reducción de horarios, definitivamente la actividad económica no se verá más afectada", subrayó el edil.

Ante este escenario, indicó que, el ordenamiento es aumentar los controles de prevención para evitar mayores contagios de Covid-19, así como concientizar a la ciudadanía de la importancia de seguir cuidándose, que se evite el relajamiento, y sobre todo que se haga énfasis en el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, y el respeto a la sana distancia.

"Esta nueva variante llamada Delta, es más agresiva que la primera versión del virus, es más fácil su propagación, puesto que una persona puede contagiar a ocho más en tan solo unos instantes", resaltó el edil.

Añadió que en Coahuila, gracias a la estrategia instrumentada por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se ha logrado disminuir la propagación del virus con respecto a otras entidades, por lo que en busca de reforzar estas medidas, se proyecta exigir el certificado de vacunación para ingresar a los antros, centros comerciales, eventos sociales, y otros espacios públicos, una vez que concluyan las campañas de vacunación.

"Sin olvidar que el cuidado de la salud y adoptar las medidas de prevención necesarias, radica en cada persona en lo individual, definitivamente tenemos que demostrar nuestro sentido de responsabilidad de manera personal", puntualizó Antero Alvarado.