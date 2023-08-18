Busca cubrir plazas de personal médico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El hospital General Salvador Chavarría trabaja con casi la mitad de su plantilla laboral, por lo que se le refirió a la supervisión estatal las necesidades con las que cuenta esta unidad médica.

Martín Enrique Cortés Cedillo, secretario general de la subsección 6 del sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló que se está a la espera de que la supervisión estatal de banderazo para la contratación de nuevo personal.

Este nosocomio carece del servicio de rayos X, así como la tomografía computarizada (TAC) situación que prevalece desde hace cuatro años, durante el recorrido de la supervisión estatal fueron expuestos estos casos como la falta de cuarenta puestos para el departamento de enfermería.

Las especialidades que más falta cubrir son Ginecología, Traumatología, Medicina Interna, y Cirugía, siendo en total 30 vacantes, se tiene buenas expectativas ya que se realizaron los presupuestos por parte de autoridades estatales.