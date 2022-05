Buscan migrantes completar estudios; IEEA brinda atención

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En las últimas semanas se han incrementado el número de migrantes quienes se acercan para poder obtener un certificado de primaria y secundaria, con la finalidad de poder conseguir un empleo en la ciudad.

Rigoberto Bustamante, coordinador del IEEA en la región norte, expresó que por lo menos se han otorgado alrededor de 20 documentos a migrantes que los acredita de haber concluido el nivel básico de estudios, señalando que solo se le entrega certificado a aquellos migrantes que están de forma legal en el país.

Destacando que en el Instituto no se le niega el servicio a ninguna persona que acude a solicitarlo, solo que aquellos migrantes que no cuentan con una legal estancia en el país no se les puede entregar el certificado, debido a que se necesita un CURP.

"Se han estado acercado migrantes a nuestras instalaciones, no se le niega el servicio a nadie, solo que aquellos que no tienen una residencia en México, no se les puede entregar un certificado por la cuestión que se necesita un CURP, hasta el momento son alrededor de 20 certificados que se entregan a migrantes quienes su estancia es legal en el país", señaló.

Señaló que los servicios que se ofrecen son complemente gratuitos, donde cada mes existen jornadas nacionales donde se busca que cada vez existan más personas con sus estudios básicos.