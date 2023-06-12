Buscan trabajadores para el departamento de Ecología

Nava, Coah.- La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo indicó que a través del programa de empleo temporal se está contratando personal para el área de Ecología de 18 a 40 años de edad, en las oficinas del departamento en la colonia Río Escondido.

“Las contrataciones son inmediatas para ampliar los servicios de limpieza en el municipio, este programa se implementa de manera continúa para brindar servicios primarios a la ciudadanía de todas las colonias”, declaró la alcaldesa.

Trascendió que se solicita como requisito que los interesados tengan buena condición física y laboran en turno de primera y segunda.