Cae abusador de Zaragoza

Zaragoza, Coah.- Acusado por el delito de abuso sexual en contra de un menor, Ulises ‘N’ de 41 años de edad, con residencia en el municipio de Zaragoza, fue aprehendido por elementos de la fiscalía del estado de Ciudad Acuña.

La dependencia dio a conocer que al sujeto, se le imputa el delito de violación equiparada, debido a que se cometió en contra de una persona menor de 15 años de edad; también agregaron que la aprehensión se ejecutó el pasado 14 de junio, en las inmediaciones de la colonia Saigón en Zaragoza.

La orden fue girada por la Jueza de Primera Instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Ciudad Acuña, quedando a su disposición la persona inculpada.