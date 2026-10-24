Impulsa Canaco Piedras Negras ventas con IA

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Piedras Negras realizará el taller "Venda más con IA", dirigido a socios y público en general, con el objetivo de brindar herramientas de inteligencia artificial para fortalecer las estrategias de marketing e incrementar las ventas.

La actividad, respaldada por el presidente del organismo, Benito Martínez González, busca que las y los participantes desarrollen estrategias innovadoras para atraer clientes, automatizar la creación de contenidos y mejorar sus resultados comerciales.

Además, el taller pretende ayudar a los asistentes a optimizar tiempo y recursos mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas a sus negocios.

Enfoque práctico del taller

La capacitación se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre y tendrá un enfoque práctico, con 80 por ciento de ejercicios y 20 por ciento de teoría, a fin de que los participantes conozcan alternativas para incorporar la inteligencia artificial a sus actividades comerciales.

La invitación está abierta tanto a socios de Canaco como a personas que no pertenezcan al organismo, quienes podrán reservar su lugar con anticipación. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse al teléfono 878 782 2041 o acudir a las instalaciones de Canaco, ubicadas en calle Periodistas número 701, en la colonia Las Fuentes.