CANACO: Prórroga de Aranceles Genera Incertidumbre y Nerviosismo en los Inversionistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera una llamada telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y confirmara a través de su cuenta de Truth Social que se suspenderían temporalmente hasta el 2 de abril los aranceles impuestos a México días antes, sigue generando incertidumbre y nerviosismo entre los inversionistas, así lo informó Héctor Rodríguez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Piedras Negras (CANACO SERVYTUR).

"Estamos seguros de que ya hay a nivel nacional proyectos de inversión, principalmente de la industria, pospuestos o cancelados al menos temporalmente, hasta que no se clarifique qué va a pasar con esta política comercial de Trump. Desafortunadamente, algunas empresas establecidas en México también están reconsiderando su permanencia por esta situación, hay que decirlo como es: no pueden estar a expensas del ánimo y los criterios de momento de un presidente o de su equipo de trabajo," indicó Rodríguez López.

El presidente de CANACO SERVYTUR en Piedras Negras mencionó que esto puede traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo, como la reducción de la actividad económica, pérdida de empleos, y afectaciones al sector comercial y de servicios.

Asimismo, indicó que durante los días en que entraron en vigor los aranceles, la economía sí se vio afectada: se redujeron los cruces, los transportistas y prestadores de servicios sufrieron pérdidas.

Destacó que, aunque la suspensión de los aranceles es un respiro, no se puede cantar victoria, ya que será hasta 2026 cuando se renegocie el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se revisarán nuevamente los acuerdos, y podrá haber un acuerdo trilateral, proporcionando certidumbre.

Señaló que, mientras tanto, serán meses de amagos, miedos, nerviosismo e incertidumbre debido a que el presidente Donald Trump seguirá presionando con ese tema.