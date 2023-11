Caravana de 500 migrantes cruzó a Eagle Pass "COMO SI NADA" durante la madrugada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cerca de las doce de la media noche, llegó a esta frontera un grupo de 500 migrantes a bordo del tren, provenientes de Monterrey; lograron adentrarse en los Estados Unidos durante la madrugada y ninguna autoridad les impidió el paso.

Refieren vecinos cercanos al Paseo del Río que esta caravana "paso como si nada", nadie hizo alboroto más allá de lo común del bullicio por la cantidad elevada de personas y mediante una fila ordenada, cruzaron de forma irregular a Eagle Pass por medio del río Bravo.

Algunas de las personas pertenecientes a esta caravana comentaron que este grupo es el primero de uno más grande, mismo que presuntamente ya esta en territorio nacional y es cuestión de horas para que empiece a llegar a esta frontera e intanar ingresar a los Estados Unidos a pesar de las advertencias de la autoridad americana.

"Buscamos llegar a Estados Unidos porque en nuestro país no hay nada, no hay trabajo, no hay comida, todo esta muy caro y queremos ir a trabajar para ayudar a la familia que se quedó en nuestra tierra" refiere mujer migrante originaria de Honduras.