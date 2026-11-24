EAGLE PASS, TEXAS. - Un total de 18 armas de fuego, 35 cargadores y diversos accesorios fueron asegurados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de ser localizados ocultos en la carga de un autobús comercial que pretendía ingresar a México por el Puente Internacional II de Eagle Pass.

El decomiso ocurrió alrededor de las 4:00 horas del pasado 15 de noviembre, durante una inspección de salida realizada por oficiales de CBP, en coordinación con integrantes del Equipo de Aplicación de la Ley contra el Contrabando y el Terrorismo (A-TCET).

De acuerdo con el reporte oficial, el autobús cubría la ruta de Dallas, Texas, hacia Guanajuato, México. La unidad era conducida por un ciudadano estadounidense y transportaba a 40 pasajeros.

Durante una revisión dirigida, los agentes enviaron el autobús a una segunda inspección y solicitaron descargar el equipaje y la mercancía para someterlos a un escaneo no intrusivo.

Descubrimiento del armamento oculto

Las imágenes revelaron irregularidades en uno de los paquetes, lo que llevó a los oficiales a realizar una revisión física. En el interior de una caja de cartón localizaron 17 pistolas, un rifle, 35 cargadores, dos luces para pistola y otros accesorios relacionados con armas de fuego.

Tanto el armamento como el autobús quedaron bajo resguardo de las autoridades estadounidenses. Pete Beattie, director del puerto de entrada de Eagle Pass, destacó que los operativos de inspección de salida permiten detectar e impedir el tráfico ilegal de armas y dinero, además de combatir las actividades de redes criminales transnacionales.

Investigación y consecuencias

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) acudieron al lugar para hacerse cargo de las indagatorias. El conductor, de nacionalidad estadounidense, fue liberado mientras continuaba la investigación. Por su parte, la empresa transportista coordinó otra unidad para que los 40 pasajeros y su equipaje pudieran continuar el viaje hacia su destino final en México.