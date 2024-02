Centenar marcha por INE

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Cerca de un centenar de personas respondieron a la convocatoria realizada por agrupaciones como Unidos y Poder Ciudadano Mx, sumándose a la "Marcha por Nuestra Democracia" que tuvo lugar en Piedras Negras.

A mediodía del domingo 18 de febrero, un sector significativo de la ciudadanía se congregó para expresar su rechazo a ciertas políticas y propuestas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Carlos López tomó la palabra inicialmente, agradeciendo a los ciudadanos que acudieron voluntariamente al llamado. Destacó que esta marcha se desarrolló simultáneamente en más de 120 ciudades de todo México, con la participación activa de miles de ciudadanos.

Posteriormente, Claudia Cano Pichardo detalló el decálogo de peticiones dirigido al gobierno federal. Entre las solicitudes, resalta la demanda de permitir que los ciudadanos voten en paz sin interferencias, así como la petición de no utilizar los programas sociales para favorecer lo que denominan la "campaña oficial". Además, se exige que los funcionarios públicos, incluyendo gobernadores y presidentes municipales, dejen de desviar fondos para dicha campaña, entre otros puntos.

Se dejó claro al final que los ciudadanos presentes se oponen a la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y otras instituciones fundamentales que garantizan la democracia en México.

"Este 2 de junio tenemos que votar para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Exijamos todos juntos un voto libre", concluyó la manifestación.

En el lugar se dio lectura al decálogo realizado por el conjunto de asociaciones que incluye puntos como:

"1.- Que el Presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección No más propaganda. No al abuso de los programas sociales.

2.- Que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista.

3.- Que se diga en todos los medios: ´Los programas sociales son un derecho. Están en la Constitución; no dependen ni del Presidente ni de su partido´".

Durante la marcha no se reportaron problemáticas con grupos opositores ni algún tipo de disturbio en el que fuera requerida la acción de las autoridades.