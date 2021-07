Clases híbridas les da esperanza

El hecho que el año pasado las clases se realizaran vía internet, hizo que las ventas cayeran hasta un 100% en aquellos establecimientos que se dedican a la venta de uniformes escolares en la localidad.

La señora Claudia Zúñiga, quien es encargada de un negocio que se dedica a la venta y fabricación de uniformes, comentó que el año pasado a raíz de la pandemia y las bajas ventas se tuvo que cerrar el establecimiento temporalmente.

Claudia Zúñiga detalló que cuenta con buenas expectativas para el ciclo escolar que esta por empezar, aunque no se regresará de manera presencial, diferentes escuelas lo harán de la manera hibrida, lo que representa una buena cantidad de personas que se acerquen a adquirir los uniformes estudiantiles, por lo que se pudieran recuperar un poco las pérdidas que se tuvieron en el año pasado.

“Las ventas se redujeron a un cien por ciento, no hubo clases presenciales lo que representa que no existieron ventas, en este época se planea que regresen algunos días por lo que tendrán que hacer la compra de los uniformes, ya que los niños crecieron y no les quedan los que tenían”, mencionó la encargada del establecimiento.

De la misma forma, aseguró que ya existen escuelas que se han acercado para solicitar paquetes de uniformes para los alumnos y entre los más solicitados están los de la Secundaria General 6, Montessori, entre otros.