Coahuila, ejemplo en atención COVID

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante la posible llegada de una nueva oleada de Coronavirus, el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que Coahuila ´lo ha hecho bien´, pese a que no recibe apoyo para los hospitales debido a la pandemia.

"Se nos vino esta tempestad y parecíamos cada región diferente, no hubo un solo apoyo para Coahuila para poder abastecer a los hospitales de insumos, y eso no evito ser uno de los mejores Estados para resolver los problemas que se venían en su momento", señaló.

Reconoció que a nivel local hay liderazgo y buena dirección, ya que ante la crisis económica que originó la pandemia, hubo iniciativa para hacer frente a este desafío.

"Yo quiero reconocer a uno de los mejores gobernadores calificados en el país, y que no merece mas que se le señale como un hombre de determinación y que no se deja, y al no dejarse quiere decir que defiende los intereses de este gran Estado, del Estado de Coahuila, a su gobernador Miguel Riquelme", puntualizó Osorio Chong.

Remarcó que desde el Senado de la Republica sigue la lucha por conseguir mas insumos para los hospitales, así como estancias infantiles para ayudar a las mujeres.

"Lo que queremos es que se regrese el derecho en salud para las y los mexicanos", finalizó.