Cobran becas... pero están muertos

Piedras Negras

Hasta cinco adultos mayores se detectan diariamente en el Programa de 68 y más que sus familiares acuden a recoger la beca que les otorga el Gobierno Federal; sin embargo, los beneficiarios ya están muertos.

"La familia continúa cobrando el apoyo a través de la tarjeta bancaria que les proporcionamos, es decir, no nos notifica que ya fallecieron para aprovechar y recibir ellos el recurso", así lo reconoció Margarita Villa Portales, coordinadora de programas de Bienestar.

La funcionaria agregó de que en caso de que no vayan a los módulos y se identifiquen no obtendrán su tarjeta de reposición, en caso de que no la tengan, ya que han encontrado que muchas personas ya fallecieron desde hace varios años y los familiares seguían cobrando su pensión.

"Diariamente detectamos entre 4 y 5 adultos mayores de 68 años que ya fallecieron pero que sus familiares siguen cobrando el apoyo, por eso les pedimos traigan su carta de identidad cuando tienen las tarjetas de elector vencidas o que tenemos que llamar para hablar con las personas, pero es porque hemos detectado este tipo de casos", reiteró.