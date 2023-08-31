Colectivo Familias Unidas; Realizan marcha pacífica

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - De manera ordenada la tarde del miércoles se llevó a cabo la marcha pacífica para exigir que las autoridades continúen realizando las investigaciones y lograr localizar a las personas desaparecidas.

A la voz de ¿“Porque los buscamos? porque los amamos", Familias Unidas marchó para exigir justicia para la localización de sus familiares, búsqueda incansable que seguirá hasta tener una solución.

La presidenta de la Asociación Familias Unidas, Yolanda Vargas, señaló que son diez años de esta lucha para dar con el paradero de las personas desaparecidas y se continuará en esta misión, unidos y dar seguimiento en diferentes regiones del estado de Coahuila.

Este grupo conformado por profesionales de la salud, familias, así como en el área jurídica seguirá exigiendo justicia y soluciones a la Federación, al Estado y todas las estancias para poder erradicar este mal a la sociedad.