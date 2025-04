La voz en tu colonia: San Anselmo clama por atención

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Durante un recorrido por las calles de la colonia San Anselmo, en la ciudad de Piedras Negras, se constató una serie de problemáticas sociales que los vecinos enfrentan a diario. Desde lotes baldíos en condiciones de abandono, brotes de aguas negras, constantes incendios y falta de mantenimiento en áreas recreativas, hasta la creciente preocupación por la inseguridad, los residentes expresan un sentimiento de hartazgo ante lo que consideran un prolongado olvido por parte de las autoridades.

Uno de los puntos que más alarma ha causado entre los habitantes es un lote baldío ubicado sobre la calle 13 de Julio, entre Dr. Armando Treviño y Dr. Gilberto Farías. De acuerdo con testimonios recabados, este espacio ha permanecido sin limpieza por años y representa un riesgo constante para quienes viven a su alrededor.

"Muchas veces los malandros usan este terreno para esconderse de la policía o para drogarse. Hace poco alguien intentó jalar a una estudiante de secundaria, y como hay mucha maleza, eso les ayuda a esconderse. Ahí adentro sólo pasan cosas malas", señaló la señora Luisa, vecina del sector.

No es el único hecho que ha inquietado a los habitantes. En fechas recientes, personas no identificadas incendiaron una camioneta que se encontraba estacionada frente a ese mismo lote. Aunque se intentó dar con los responsables, lograron huir entre la densa vegetación. Además, casas colindantes han sido saqueadas en más de una ocasión, evidenciando la falta de patrullaje preventivo y presencia policial en la zona.

Fuego e indigencia: una combinación peligrosa

Otro de los focos rojos es el número creciente de incendios en distintos puntos de la colonia. Aunque los mismos vecinos reconocen que, en la mayoría de los casos, estos siniestros son provocados por personas en situación de calle o bajo los efectos de estupefacientes, piden que se tomen medidas urgentes para evitar una tragedia mayor.

"Muchos predios están llenos de basura y maleza. Con estas temperaturas tan altas, cualquier chispazo puede prender todo en segundos. Necesitamos más limpieza y que las autoridades se presenten, no sólo cuando hay un incendio", comentaron habitantes de la calle Manuel Garza.

Aguas negras: riesgo latente a la salud

La situación sanitaria también es motivo de preocupación. En las calles Leopoldo Romano, Anselmo Elizondo, Manuel Garza y Callejón 1, un brote de aguas negras lleva más de una semana sin ser atendido. Los olores son insoportables, especialmente cuando sube la temperatura, y los vecinos temen por la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.

"No podemos ni abrir las ventanas. Hay zancudos, moscas. Esto pone en riesgo la salud de todos, especialmente de los niños y adultos mayores", denunciaron.

Áreas de recreación en el abandono

Los jóvenes que practican deportes también señalaron la falta de mantenimiento en la cancha de pasto sintético ubicada en la colonia. La presencia de hierba y maleza natural en varias secciones del campo podría provocar lesiones a quienes ahí entrenan.

"Es una cancha de pasto sintético, pero está creciendo pasto natural. Eso no debería pasar, puede ser peligroso al momento de jugar", expresó un joven beisbolista.

Asimismo, los juegos infantiles del centro comunitario requieren con urgencia una rehabilitación. El deterioro de estos equipos representa un riesgo para los menores que aún los utilizan, pese a su evidente antigüedad y condiciones precarias.

Postes de luz mal ubicados: el caso de la señora Aracely

Otro caso que ha llamado la atención en este sector es el de la señora Aracely, vecina de la calle Gilberto Farías de los Santos. Ella pidió a las autoridades municipales o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una solución a un problema que ha afectado directamente la construcción de su vivienda.

Según explicó, la mala ubicación de los postes de luz, que contienen cables de alta tensión sobre su domicilio, ha ocasionado que las obras de construcción en su hogar se vean suspendidas. Los cables representan un grave riesgo, tanto para ella como para su familia.

"Este cableado está sobre mi casa y ya no sé qué hacer. Es un peligro. No puedo seguir construyendo mientras estos cables estén ahí. He pedido ayuda, pero aún no hay respuesta", expresó la señora Aracely.