Comparte ´yukero´ sus ganas de vivir

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mario Alberto Hernández de 54 años, dedicado a la venta de yukis y chicharrones, sale adelante día con día agradecido con Dios por la vida que le concede, a pesar del reto de haber perdido ambas piernas.

Relata que durante la jornada de trabajo en la albañilería, pisó tres clavos, los cuales perforaron su pie izquierdo, estas heridas se complicaron debido a la diabetes que lo aqueja desde tiempo atrás.

Mario luchó con la depresión y la melancolía de haber perdido una de sus extremidades inferiores, sin pensar que recibiría un nuevo diagnóstico el cual causó una recaída en la depresión.

Al año de haber sido sometido a la amputación de su pierna izquierda una ampoya le apareció en su pie derecho la cual se fue infectando y provocó la amputación de su pierna derecha.

Mario Alberto con sus deseos de superarse se adaptó a la nueva condición de vida la cuál le costó mucho trabajo aceptar, pero, su voluntad de salir adelante hasta lograr valerse por sí mismo lo motivó a usar prótesis en sus piernas para poder moverse.

"Fue difícil saber usarlas pero ahorita ya camino, no mucho porque me duelen los morros que me dejaron, en la noche no los aguanto, mejor me voy despacito", comenta.

Diariamente sale de su domicilio ubicado sobre la calle Nezahualcóyotl para llegar a su punto de venta de yukis y chicharrones transportando su triciclo apoyado con una moto que acondicionó con ayuda de su papá.

"Es difícil salir adelante, depende del empeño de uno pero si sales echándole ganas, yo tengo tres años usando las prótesis y me siento agusto" finalizó el señor Mario Alberto.