Con 2a dosis Reanudan mañana la vacunación

El día de mañana sábado se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis al grupo de 30 a 39 años, cerca de 17 mil personas completarán su esquema de inmunización, en tres sedes distintas, el salón de la CTM, en el Sección 38 y el salón SUTERM, acabando con la incertidumbre que se tenía por el retraso de esta campaña.

"Son arriba de 16 mil personas que se vacunaron incluyendo la ruta empresarial e industrial, los salones CTM, Sección 38 y SUTERM están a la disposición para la vacunación", mencionó Víctor García.

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó este jueves al mediodía, la entrega de un total de 187 mil dosis Pfizer que serán distribuidas en los municipios de Saltillo y Piedras Negras, entregando 134 mil 550 dosis para segundas dosis a la población entre los 18 y hasta 39 años

Por su parte, el regidor aseguró que la ciudadanía está cada vez más consciente, sobre todo los jóvenes, menciona también que, muchas personas que no se han vacunado definitivamente son más propensas a contraer el virus.

"No quiere decir que ´a fuerza´ te tengas que vacunar, el tema de ´a fuerza´ no es correcto, no puedes forzar a nadie a que se vacune de forma obligatoria, un certificado es un compromiso de los ciudadanos con su salud, y también recordar que todos los jóvenes y gente activa en grupos de 20 a 40 son los que han estado en internamientos graves en los hospitales", aseveró.

"Tanto en Eagle Pass como aquí en Piedras Negras hay muchos que aún no se han vacunado, entonces son los que se han enfermado, por eso es importante la vacunación", dijo.

Hasta el momento no hay fecha para vacunar a los rezagados ya que de momento la prioridad es vacunar al grupo de 18 a 39, para después continuar con los rezagados.