Con reforma laboral esperan mejoras en situación de obreros

Piedras Negras, Coah.- El Comité Fronterizo de Obreras está a la expectativa que se acepten y apliquen las reformas a la Ley Federal del Trabajo que traerá mejoras a los trabajadores, tanto en la estabilidad laboral como en la forma de organización.

La directora del organismo, Julia Quiñones, explicó que en los próximos meses espera más avance en la aplicación de algunas reformas de beneficio para los derechos colectivos, por lo pronto, a nivel nacional está en marcha la desaparición del as Juntas Locales sustituidas por los Centros de Registro Laboral que recibirán los contratos colectivos y ratificación de los sindicatos.

"Parte de los sindicatos es ratificarse por parte de los trabajadores", señaló, "parte de la reforma menciona la libertad de organización, es decir, los trabajadores pueden decidir ser o no afiliados".

Antes, el proceso que tenía que realizar un trabajador era ir a pedir una carta al sindicato para ser contratados, con estos cambios ya no será viable porque se violaría la libertad de organización, explicó, incluso, si un trabajador no se siente identificado con un sindicato podría ir y pedir que no se le rebajen cuotas.

"Las empresas no se pueden meter en la organización de los trabajadores, los sindicatos requerirán del voto directo de los trabajadores para ser ratificados", agregó.

Dichos sindicatos ratificados deben dar cuentas mensuales y pormenorizadas de lo que hacen con las cuotas sindicales, tema que ahora no es costumbre.

"De hacerse, esto va a mejorar mucho la vida de los trabajadores, porque en la actualidad no hay más conquistas para los trabajadores y mucho menos mejoras", sostuvo.

Indicó que los sindicatos tienen hasta mayo del 2023 para ratificarse con la aprobación directa de los sindicalizados, sino desaparecerán.