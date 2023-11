Conoce a Alfredo: Ejemplo de lucha y perseverancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cada día sale de su domicilio ubicado en la colonia Acoros, donde vive solo, se dirige a su punto de venta para ofrecer espagueti a las afueras de una conocida pizzería acompañado de su mesa, sombrilla y las porciones individuales del espagueti que tiene a la venta.

Alfredo Alamillo Pérez, de 70 años de edad y originario de Piedras Negras, nació el 1 de septiembre de 1950; cursó la primaria en diferentes escuelas de la localidad, tales como la Ocampo, Zaragoza y la Altamirano. Posteriormente estudió en el Instituto Hispanoamericano y en la legendaria Andrés Ozuna.

Refiere el señor Alfredo que la amistad brindada de sus allegados, lo ha mantenido a salvo de la deriva; como persona adulta ha atravesado por diferentes dificultades, como lo fue antes de su cirugía en una hernia que lo mantuvo en un agónico dolore al reventarle y estar expuesta hasta que su amigo "Chino" lo encontró en una de sus visitas.

Fue operado en el Hospital General Salvador Chavarría por esta situación y sigue acudiendo para su atención médica; su caso fue publicado en las redes sociales ya que se solicitó el apoyo de la comunidad para su operación, debido a que no cuenta con servicios médicos al ser desempleado.

Hoy el señor Alfredo requiere atender el padecimiento que lo aqueja en una de sus piernas y un brazo, los cuales tiene con movilidad limitada; para hacer frente a los gastos de su manutención, sale a vender espagueti en las afueras de una conocida pizzeria de la localidad sobre la Avenida Industrial a partir de las 12 del mediodía hasta terminar sus porciones.

"A todos nos pasan cosas, unas difíciles y otras no, pero hay que afrontar todo con buena gana; hay personas que he visto que están peor que uno y todavía se enojan porque no les dan monedas. A mí no me gusta pedir, prefiero trabajar, por eso empecé a vender espagueti; ya después vemos qué más se puede hacer", señaló el señor Alfredo Alamillo, vendedor ambulante.