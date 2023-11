Conoce la HISTORIA de "Toño", quien ha sido pedigüeño toda su vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Juan Antonio de León, de 54 años de edad y originario de esta ciudad fronteriza, es una persona diagnosticada con Hipoxia Cerebral, que no cuenta con un empleo formal ya que esto imposibilita su contratación.

Cuenta "Toño" que cursó la primaria en la Escuela Altamirano y aunque le llevó más de seis años para terminarla, logró ser parte de una generación de esta institución popular en nuestra localidad; comenta que parte de su infancia y adolescencia la vivió en la colonia Bravo.

Fue hasta el año de 1989 cuando su familia se trasladó a la colonia Nueva Vista Hermosa, donde reside desde entonces. Su jornada inicia a las ocho de la mañana, espera el camión del transporte publico que lo traslada hasta el centro de la ciudad para hacer sus recorridos diarios hasta las tres de la tarde.

"La gente ya no da dinero como antes, ahora batallo porque la gente no tiene monedas y luego también afecta que todo esta muy caro, dicen que aumentaron los pagos en los trabajos pero no parece; ya no completo, a veces me espero hasta las cinco pero mejor me voy porque no agarro camión para irme a mi casa" señaló Toño.

Desde pequeño, empezó su travesía por la actividad de vendedor ambulante; su primer empleo fue vendiendo paletas por las calles, situación que se le hacía complicada porque "Toño" no podía hablar; luego de ser atropellado por un automóvil (que se dio a la fuga), poco a poco con la ayuda de enfermeras y personal de medicina que lo atendían, recuperó el habla, así como su salud.

Por la pena de no articular y expresar bien algunas palabras, "Tono" recorre las calles del centro con su letrero con el que recolecta el sustento diario, el cual cita lo siguiente:

"Me apoyas con unas monedas para ir a comer y no me dejes morir de hambre, soy un ser humano igual que tú, gracias y que Dios te Bendiga, soy Toño".