Contaminado río Escondido por desechos industriales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El departamento de Protección Civil recomendó a los vacacionistas a no introducirse a las aguas del río escondido por la contaminación presente debido al estancamiento y desechos químicos detectados.

El director de PC, Francisco Contreras Obregón señaló que, aunque las aguas no parezcan, pueden traer contaminantes debido a drenajes colapsados o químicos de la empresa Laminados de Barro ‘LABASA’ que se encuentra a orillas de esta vertiente.

Cabe destacar que en la presente semana fueron detectado decenas de peces que murieron debido a la contaminación a la altura del laguito mexicano en este río, originado por un colapso de un colector de drenaje.

“No existe mucha agua en el río, la recomendación es que no se metan, no es un balneario, el agua viene recorriendo mucha distancia y no se pudiera saber qué es lo que pudiera estar más atrás”, destacó.

Resaltó que en los lugares recreativos como el Río Bravo, y el Escondido se contará con elementos de las corporaciones, quienes se encarguen de estar recomendando al no introducirse al agua.

Contreras Obregón, resaltó que en cuanto a la infraestructura que se tiene como mesas, asadores, juegos, entre otras cosas se encuentran en perfectas condiciones para su uso de las personas.