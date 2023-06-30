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Piedras Negras

Continúa Manufactura VU liquidando trabajadores

Un grupo de 113 ex trabajadores de la empresa Manufacturas VU recibieron su liquidación en esta frontera.

Maria Flores
Por Maria Flores - 30 junio, 2023 - 03:08 p.m.
Continúa Manufactura VU liquidando trabajadores
Empresa aún no da información oficial de la situación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Sin que la empresa de su versión oficial de los motivos por los cuales están tomando estás acciones, en el centro de conciliación se dieron cita 113 ex trabajadores, quienes recibieron su liquidación.

Trabajadores que pertenecían a esta empresa denominada Manufacturas VU, refieren que se les argumentó, por parte de directivos, que el motivo de estás acciones es la falta de clientes.

En la actualidad continúan laborando cerca de 50 trabajadores en la empresa, de los cuales es incierta su estabilidad.

La mayoría de los ex trabajadores citados estaban de descanso, señalan que una semana antes se les notificó que estarían recibiendo el cincuenta por ciento de sus sueldo debido a que no tenían producción.

Conforme fueron atendidos en las oficinas del Centro de Conciliación, la empresa entregó carta de recomendación a cada trabajador que firmó su convenio.

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    Empresa aún no da información oficial de la situación.

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    113 trabajadores recibieron su liquidación.

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