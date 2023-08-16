Convierten gimnasio en albergue migrante

Piedras Negras, Coah.- Ante la constante llegada de personas en condición migrante y la falta de instalaciones apropiadas del Instituto Nacional de Migración (INM), señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este martes se habilitó el gimnasio municipal como albergue temporal.

Trascendió que agentes de Migración arribaron al gimnasio municipal Beto Estrada ubicado en la colonia Zaragoza, instalaron colchonetas y equipo para la atención de los migrantes que han sido asegurados en días recientes durante operativos realizados en la mancha urbana.

Cabe señalar que este mismo martes fueron asegurados 80 migrantes en municipios vecinos y otro número indefinido más, en los operativos realizados en Piedras Negras.

Otro de los factores que mantiene al INM sin un área para el resguardo de los asegurados, es por la remodelación de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Puente Internacional Dos.