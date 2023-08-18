Convocan a manifestación, exigen que CFE respete subsidio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Grupos sociales y ciudadanos afectados por los elevados costos reflejados en el cobro del servicio eléctrico sin el subsidio de verano, hacen un llamado a la comunidad para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se restablezca el beneficio y mejore el servicio en la localidad.

Cerca de cincuenta familias se reunirán este lunes a las nueve de la mañana para exigir que vuelvan los subsidios federales, que de acuerdo al reglamento, ciudades con temperaturas de hasta 33 grados tienen acceso para frenar los costos excesivos en el recibo de la luz que cada bimestre desestabilizan la economía familiar.

Además, la manifestación es para externar el pésimo servicio de CFE, y pedir que mejore el suministro eléctrico, ya que el bajo voltaje producido por transformadores en mal estado ha provocado múltiples daños a los domicilios.

El subsidio federal debe iniciar el 1 de mayo para aplicarse en los recibos del bimestre de julio o mensualidad de agosto con una duración de los tres meses de verano, pero en la actualidad no se cuenta con este beneficio.

Por su parte, integrantes de la Organización Popular de Pueblos Independientes señalan que se espera que den una apertura al diálogo para externar las problemáticas que han surgido ante esta situación, entre las que destaca la pérdida de electrodomésticos y equipos de cómputo en domicilios.