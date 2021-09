´Corto´ arrasa vivienda

"Ardió la casa, ni cuenta me di hasta que llegó mi hija llore y llore", señaló Juana Aguilar, vecina afectada.

La mañana de este miércoles en la colonia la Laja se registró el incendio que no dejó víctimas, pero si pérdidas materiales.

"Me levanté y vine a atender a mi hija y me pescó del brazo y me dijo: ¡Órale ya no te vas a meter!, llore y llore, y yo no me daba cuenta todavía, hasta que voy viendo las ´llamaradotas".

La bombero Juanita Hernández, mencionó que la probable causa de este incendio fue un corto circuito, mientras que la pérdida de materiales se dio en un 70%, solo se rescataron dos cuartos pequeños y afortunadamente el fuego no alcanzó a llegar a casas aledañas.

"Se perdió todo, mijo ya nomás se quedó con los pantalones que trae y yo con esta falda, y sin almorzar, se perdió todo, ojalá que la gente que se vaya enterando si tiene algo de ayuda y me quieren compartir, todo me sirve".

Si usted quiere ayudar a la señora Juanita puede acudir a la calle Pedro Laurel 1017, en la Laja, o bien llamar al teléfono 8781195892, con Juan Manuel, yerno de la señora Juanita.