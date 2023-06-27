Crece 50%; al alza solicitantes de licencia de conducir

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con un incremento de alrededor del 50 por ciento es como se encuentra trabajando actualmente la oficina de licencias en esta frontera, esto debido al periodo vacacional.

El delegado de transportes en la región norte, Raúl Calvillo explicó que semanas anteriores eran alrededor de 40 trámites que se realizaban diariamente, actualmente superan los 80 diarios.

Explicando que se atiende a toda aquella persona en dos modalidades, con cita previa realizada desde el portal de Paga Facial, o bien mediante una fila que se origina al exterior de la oficina.

“Tenemos un incremento considerable de personas quienes llegan a solicitar dicho documento, pasamos de atender 40 a 80, es considerable el aumento de casi un 50 por ciento, esto muy probable que se deba por el tema vacacional que está por iniciar”.

Precisó que este documento es esencial en cuestión para evitar algún tipo de infracción en carretera por no portarlo, o bien a la hora cobrar un seguro en caso de cualquier accidente vial.