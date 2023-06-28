Crece interés por tramitar doble nacionalidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Crece interés por la solicitud de doble nacionalidad lo que beneficia el libre tránsito por el territorio nacional.

Personas nacidas en Estados Unidos que tengan padre o madre mexicanos son acreedores a poder tramitar la doble nacionalidad, lo que le otorga derechos como Mexicano.

En la actualidad ha sido de interés la solicitud de este trámite, señaló la oficial número seis del Registro Civil, María Ibarra Chapa.

"Una vez concluido dicho trámite, la persona recibe todos los derechos que como ciudadano mexicano le corresponden y se debe analizar cada situación ya que la documentación varía de persona a persona".