Mucho concierto y nada de resultados: Critican a Jacobo Rodríguez en el ojo del huracán

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de un clima de tensión creciente por la presencia del crimen organizado en la región, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, ha sido duramente cuestionado luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece en primera fila durante un concierto del grupo Marca Registrada, celebrado en Guadalupe, Nuevo León.

La polémica no solo gira en torno a su presencia en el evento, sino al tipo de música que disfrutaba: letras que exaltan figuras del narcotráfico y glorifican la violencia, como el tema "El Mayor de los Ranas" , que alude a escuadrones armados y menciona indirectamente a personajes como Ovidio Guzmán , alias El Ratón.

Mientras la ciudad enfrenta una oleada de violencia atribuida a enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fuerzas estatales, la imagen del edil con copa en mano y acompañado por fanáticos de los narcocorridos ha generado un fuerte malestar entre la población.

"La ciudad está sola. No hay agua, no hay seguridad, no hay atención del alcalde... pero él anda de fiesta cada fin de semana", se lee en uno de los muchos mensajes publicados en X (antes Twitter) , donde ciudadanos han documentado reiteradas ausencias del munícipe en momentos críticos para la administración local.

El contraste ha sido particularmente llamativo: mientras por las mañanas el edil asiste a actos oficiales o eventos religiosos, por las noches se le ve en espectáculos que exaltan la cultura narco.

"¿Gobierna con Padre Nuestro en la mañana y con El Mayor de los Ranas en la noche?", cuestionó una usuaria.

El silencio del Ayuntamiento ante esta situación solo ha agravado la percepción de abandono. No hay postura oficial, ni explicaciones, ni compromisos visibles frente a la inseguridad y la falta de servicios básicos que aquejan a miles de familias.

La indignación se ha amplificado entre líderes sociales y vecinos que exigen una administración responsable.

"No es una cuestión moral, es una cuestión de prioridades. Si el alcalde no está aquí para enfrentar la crisis, ¿entonces quién está gobernando?", reclamó un habitante del sector Año 2000.