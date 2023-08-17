Cubrebocas; es preventivo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En las últimas semanas se ha registrado un incremento hasta del treinta por ciento en contagios por COVID 19 en esta localidad, a lo que las autoridades de salud hacen un llamado a mantener las medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de cubrebocas.

“Es muy probable que la variante Eris esté circulando en la localidad, se ha manejado que es más infecciosa que otras variantes que se han identificado; las infecciones por el virus COVID19 hasta el momento han sido leves y esto se le puede atribuir a contar con el esquema completo de vacunación”, señaló Julio Garibaldi Zapatero.

La población más vulnerable sigue siendo los que están más expuestos a un contagio al asistir a lugares concurridos, por lo que se recomienda el uso de cubrebocas; se está a la espera de las indicaciones o avisos por parte del comité de salud.

Tanto laboratorios como Centros de Salud donde se realizan las Pruebas Rápidas, (reacción en cadena de la polimerasa) únicamente dan positivo a la infección por COVID, sin diferenciar en alguna variante se requieren estudios más personalizados para clasificar un contagio por una variante específica, refiere el director de Jurisdicción Sanitaria Número 01, Iván Moscoso.