¡Cuidado con la diabetes!

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Alrededor de tres amputaciones de pie por complicaciones de diabetes, son los que realiza el Hospital General Salvador Chavarría, explicó el director del nosocomio.

El doctor Julio Garibaldi Zapatero, explicó que esta situación se da debido a que las personas no suelen acudir a atenderse a tiempo, por lo que a veces provoca que la situación empeore hasta dicho punto.

Resaltó que una persona que pierde un pie, pierde años de vida saludable, la capacidad en su desarrollo económico, tiene un impacto emocional muy importante porque cambia su vida y su aspecto.

"Se han propuesto muchos tratamientos, incluso preventivos, pero llega un momento en que ya no hay vuelta de hoja, el pie está necrosado, ya no tiene vida el tejido o la infección es tan grande que, si no se amputó la extremidad, el paciente puede morir porque esa enfermedad se extienda, eso también tiene un costo muy amplio", indicó.

Señaló que este tipo de situaciones suele ser muy costoso para la Secretaría de Salud, debido a los insumos y tratamientos que se deben de realizar.