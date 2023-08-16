Contactanos

Dan inicio cursos de inducción en ‘prepas’

Este lunes inició el curso de inducción para la mayoría de las prepas en la ciudad.

Alejandra Peña
16 agosto, 2023
Dan inicio cursos de inducción en ‘prepas’
Docentes se encuentran en preparación del arranque de clases el 28 del presente mes.

Piedras Negras, Coah. - Este lunes 14 de agosto la mayoría de las escuelas preparatorias de Piedras Negras dieron inicio a un curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso.

“Será hasta el próximo lunes 28 de agosto cuando se incorporen a clase los alumnos de tercero y quinto semestre”, dijo Silvia Flores Treviño.

La directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, señaló que el personal docente y administrativo está trabajando desde el lunes de la semana pasada.

“Este lunes 14 dieron inicio al curso de inducción a jóvenes de nuevo ingreso con la finalidad de hacerles un diagnóstico académico”, agregó.

Finalmente señaló que para el nuevo ciclo escolar la población estudiantil de nuevo ingreso es de 453 alumnos.

