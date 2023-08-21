Definen lineamientos para el ciclo escolar

Piedras Negras, Coah.- Como estaba programado, este lunes 21 de agosto los maestros de escuelas públicas y privadas del estado inician los 5 días del taller intensivo de Formación Continua del Consejo Técnico Escolar, donde recibirán los lineamientos para el ciclo que está por iniciar.

Cabe destacar que dentro de los temas a abordar, se encuentra la polémica de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación federal, y la estrategia que el gobierno de Coahuila tiene preparada para reforzar el aprendizaje, con cuadernillos trimestrales de Español y Matemáticas.

A partir de este lunes se bajará la información a los docentes, luego de la reunión entre los directores de las escuelas, supervisores escolares, jefaturas de sector y asesores técnico-pedagógicos, hace una semana.