Denuncia exempleado; ralentizan proceso ante Seguro Social

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un extrabajador de la empresa SEICSA, envió un oficio a instancias de los Derechos Humanos, así como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, para solicitar su intervención en un caso de evasión de responsabilidad laboral.

El afectado acusa a su exempleador de frenar un proceso que quedó pendiente, al liberar la forma ST-07 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es requerida para determinar la aplicación de estudios médicos en temas de riesgo de trabajo.

Cabe señalar que el trabajador fue liquidado conforme a la ley el 12 de julio del presente año por la empresa, misma que fue visitada por esta editorial para ofrecer el derecho de réplica, sin que fuera posible acceder a una entrevista hasta el momento.