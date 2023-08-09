Denuncia Indrive “campaña negra”

Piedras Negras, Coah. - Luego de amenazas por parte del municipio contra quien ofrezca el servicio de transporte privado ‘InDrive’ y las acusaciones de uno de los concesionarios del servicio de taxis, los choferes de la aplicación desmintieron los señalamientos y aseguran que se cuenta con permisos de operación en Coahuila.

“El señor (José Julio De la Cruz) maneja un lenguaje político perfecto pero la realidad es otra, él no va a presentar a sus peores elementos, sino a los que ya están entrenados; hay muy buenos elementos lo reconozco, pero todos conocen cómo es él y de frente nadie le dirá nada, pero a sus espaldas, los que lo conocen, saben el tipo de sujeto que es”, comentó un ex taxista y actual asociado de la plataforma digital.

En cuanto a los permisos, el asociado de la app de transporte privado explicó que la plataforma del Estado de Coahuila, en el apartado de Tránsito y Vialidad, ya se encuentran ofreciendo licencias y tarjetones para el registro de choferes, además, ‘InDrive’ es de las primeras en obtener permiso legal con el Gobierno Estatal.

“Nadie está compitiendo con ellos, ellos son un servicio público, nosotros somos un servicio a particulares prácticamente”, agregó.

Finalmente, el chofer de InDrive, quien anteriormente fue taxista, señaló que entre el gremio hay mucha rotación de personal, sin embargo, los taxistas no se atreven a alzar la voz por miedo a perder el trabajo.