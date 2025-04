Ciudadano Denuncia Mal Trato en Bienestar Tras Solicitar una Pensión por Discapacidad

Piedras Negras, Coah. – Luego de haber sufrido ocho embolias en los últimos dos años, el señor Mauricio Arredondo González quedó imposibilitado para seguir trabajando y acudió a la Secretaría del Bienestar en busca de una pensión para Personas con Discapacidad , la cual, según denuncia, le fue negada de manera grosera por parte del personal.

Aunque los hechos ocurrieron hace un par de meses, Mauricio decidió hacer pública su experiencia tras sentirse frustrado y maltratado. Señaló que un Servidor de la Nación le informó que ya no había lugar en el padrón de beneficiarios y cuestionó que se le otorgue el apoyo a personas que, según él, no lo necesitan realmente .

"Yo iba solicitando para anotarme, y me dijo que ya no había lugar, y se lo están dando a unos que de veras no necesitan... entonces a los que necesitamos no nos dan, y a los que no necesitan, sí les dan luego. ¿Cómo está eso?", expresó con molestia.

Desde entonces, Mauricio no ha regresado a intentar tramitar la pensión , pues teme volver a ser maltratado por parte de funcionarios de esta dependencia del Gobierno Federal.

"Ahí es donde la esperanza que tenía, pues se me acabó, porque dije: ya no vuelvo ahí. Eso no sé para quién será, si será para los que votamos verdaderamente por el que está ahorita, o para quién", concluyó, visiblemente decepcionado.