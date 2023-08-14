Deportan a mamá migrante de 16 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La casa YMCA recibió a una joven mamá de tan solo 16 años, que se arriesgó a cruzar de forma irregular la frontera por el río Bravo con su bebé en brazos, y fue deportada por autoridades de la unión americana.

La mamá adolecente fue canalizada ante el centro de apoyo para menores migrantes, con la finalidad de poder reubicarla con sus familiares en el estado de México, sin embargo, el proceso se complicó ya que el bebé aún no contaba con un registro civil mexicano.

El encargado del refugio para migrantes nacionales, Rafael Martínez, detalló que no era posible enviarla sola en autobús por ser menor de edad y que el bebé no estaba registrado, por lo que la abuela llegó a la frontera, y tras la revisión de documentos se le fue entregada, y fueron apoyados para su traslado a su estado de origen.

Explicó que anteriormente esta situación no era frecuente que ocurriera, ya sea de menores que ya sean madres, o que se encuentren en estado de gestación, asegurando que el cruce de menores mujeres ha tenido un incremento.