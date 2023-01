Desaíran tarjetas del Bienestar

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Tras el llamado para el cambio de tarjetas Banamex a las del Banco del Bienestar, no se han recogido en su totalidad, dejando un total de 286 tarjetas en el módulo.

"El padrón que se tiene es de alrededor mil 250 tarjetas y no logramos contactar a todas las personas, por lo que es una problemática, ya que de no tener esta tarjeta ya no podrían recibir el pago que se genera de manera bimestral", comentó Gloria Guajardo, servidora de la Nación.

Para las personas que no recojan sus tarjetas en el módulo esta siguiente semana, ya no podrán acudir posteriormente por ellas hasta la ciudad de Piedras Negras, para recogerlas en el módulo.

Puntualizó que ha sido difícil ya que muchas personas no pueden acudir por alguna cuestión y que, ante esto, es difícil el hecho de que no van a avisar los hijos o bien las personas que viven con estas personas.