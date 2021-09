Desata polémica legalizar el aborto en Piedras Negras

La próxima semana será presentado un proyecto de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar la prohibición y penalización del aborto aún vigente en el Código Penal de Coahuila, por lo que desde este viernes circula un llamado a la población de Piedras Negras para pronunciarse al respecto.

En un sondeo hecho en redes sociales, se cuestionaron a diversas personas sobre su punto de vista sobre el controversial tema y los pronunciamientos varían notablemente. Los nombres fueron omitidos a petición de los consultados.

''Pues que lo hagan. No le veo problema alguno. Es algo que la verdad ni me va, ni me viene. Es un asunto en el que los vatos no tenemos mucho que ver'', dijo uno de los entrevistados, un hombre de 27 años.

''Nadie aborta por gusto. Es un momento de trauma físico y emocional. (...) Las mujeres tienen derecho de no ir a la cárcel por esa decisión, que duele, pero es necesaria por mil y un razones que no nos deben a nadie, pero nosotros no vamos a criar a su bebé.'' Mujer de 28 años.

''No le podemos jugar a ser Dios. Espero y esta tontería no sea aprobada, necesitamos pensar en la vida de los recién nacidos. Jajaja''. Mujer de 38 años.

''Muchos quieren evitar que se autorice el aborto, pero ni preguntan por qué algunas quieren abortar.'' Mujer de 42 años.

''Si lo van a aprobar al menos que sean doctores que lo practiquen.'' Mujer de 31 años.

''Puro hipócrita quiere que lo prohíban. Como si se preocuparan mucho en lo que necesitan los bebés cuando nacen''. Hombre de 28 años.

Entre los argumentos presentados por el ministro Luis María Aguilar, destacan: "No corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras.

Para que sea avalado el proyecto, se requieren ocho votos en el Pleno.